〔路透专访〕日本产业革新机构预计今年将增加参与企业海外并购

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透东京1月10日电---受日本政府支持的基金--日本产业革新机构(INCJ)表示,它对日本企业海外并购案的投资今年料将增加,因有日圆走强且海外资产出售增加的扶助.
"我们收到许多希望参与投资海外并购的要求.今年可能会有相当数量的此类交易出现,"INCJ社长能见公一周二接受专访时表示.
"鉴於欧洲形势,有许多资产出售,而手握天量现金的日本企业在国内并未见到很多有吸引力的投资项目,"他并称日圆走强也支持这一趋势.
INCJ是由政府支持的私募股权基金,拥有1.9万亿(兆)日圆(247亿美元)资金,包括已承诺投资的资金在内,INCJ一直积极争取交易,目标是提升日本企业在全球市场中的竞争力.
INCJ通过股权参与方式来为日本企业的海外并购提供资金.(完)
--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国