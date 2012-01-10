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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 17:51 BJT

〔路透专访〕日本产业革新机构预计今年将增加参与企业海外并购

路透东京1月10日电---受日本政府支持的基金--日本产业革新机构(INCJ)表示,它对日本企业海外并购案的投资今年料将增加,因有日圆走强且海外资产出售增加的扶助.

"我们收到许多希望参与投资海外并购的要求.今年可能会有相当数量的此类交易出现,"INCJ社长能见公一周二接受专访时表示.

"鉴於欧洲形势,有许多资产出售,而手握天量现金的日本企业在国内并未见到很多有吸引力的投资项目,"他并称日圆走强也支持这一趋势.

INCJ是由政府支持的私募股权基金,拥有1.9万亿(兆)日圆(247亿美元)资金,包括已承诺投资的资金在内,INCJ一直积极争取交易,目标是提升日本企业在全球市场中的竞争力.

INCJ通过股权参与方式来为日本企业的海外并购提供资金.(完)

--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍

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