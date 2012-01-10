〔银行观点〕中国2012年进出口增速料续回落,顺差降至1,200亿美元--交行

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透北京1月10日电---中国公布去年12月进出口增速双双创下逾两年低点,对此,中国交通银行(601328.SS)发布最新报告预测,受国内外经济减速影响,预计2012年中国出口增长料回落至10%左右,进口增速亦将有所放缓.
交行(3328.HK)金融研究中心的报告并表示,综合进出口两方面,2012年中国贸易顺差将降至1,200亿美元左右,占国内生产总值(GDP)的比例将继续下降到2%以下.
海关统计显示,2011年,中国外贸出口18,986亿美元,增长20.3%;进口17,434.6亿美元,增长24.9%.同期贸易顺差1,551.4亿美元,较上年收窄14.5%.
报告分析指出,欧债危机短期内虽然大幅恶化的可能性不大,但欧盟仍将维持较低增速,甚至可能出现负增长;美国经济将出现一定程度的复苏,但明显好转的可能性较小.在此背景下,预计今年1月出口同比增速仍将低位徘徊.
同时,2012年1月进口同比增速亦可能继续下行,因国内经济状况持续下行令进口需求缩减,且近期大宗商品价格继续保持震荡下行态势.综合进出口,预计2012年1月贸易顺差很可能继续收窄.
"短期内欧债危机难有根本性转机,受其影响世界经济增速将继续回落,中国外部需求将会走弱,2012年出口增长将比2011年明显放缓",报告称,
另外,交行还就去年12月数据分析道,当月进口同比增速快速下滑主要是受基期影响,而国内经济增速放缓趋势延续及国际大宗商品下行趋势进一步加强亦为主要原因.
中国海关稍早公布,12月出口同比增长13.4%,增速为2009年11月来新低;进口增长区区11.8%,远逊於市场预期的17.5%,并创下26个月最低水平;当月顺差扩大至165.2亿美元;去年全年顺差则同比收窄14.5%,至1,551.4亿美元.[ID:nCN1328266](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国