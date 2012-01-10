〔银行观点〕中国2012年进出口增速料续回落,顺差降至1,200亿美元--交行

路透北京1月10日电---中国公布去年12月进出口增速双双创下逾两年低点,对此,中国交通银行(601328.SS)发布最新报告预测,受国内外经济减速影响,预计2012年中国出口增长料回落至10%左右,进口增速亦将有所放缓.

交行(3328.HK)金融研究中心的报告并表示,综合进出口两方面,2012年中国贸易顺差将降至1,200亿美元左右,占国内生产总值(GDP)的比例将继续下降到2%以下.

海关统计显示,2011年,中国外贸出口18,986亿美元,增长20.3%;进口17,434.6亿美元,增长24.9%.同期贸易顺差1,551.4亿美元,较上年收窄14.5%.

报告分析指出,欧债危机短期内虽然大幅恶化的可能性不大,但欧盟仍将维持较低增速,甚至可能出现负增长;美国经济将出现一定程度的复苏,但明显好转的可能性较小.在此背景下,预计今年1月出口同比增速仍将低位徘徊.

同时,2012年1月进口同比增速亦可能继续下行,因国内经济状况持续下行令进口需求缩减,且近期大宗商品价格继续保持震荡下行态势.综合进出口,预计2012年1月贸易顺差很可能继续收窄.

"短期内欧债危机难有根本性转机,受其影响世界经济增速将继续回落,中国外部需求将会走弱,2012年出口增长将比2011年明显放缓",报告称,

另外,交行还就去年12月数据分析道,当月进口同比增速快速下滑主要是受基期影响,而国内经济增速放缓趋势延续及国际大宗商品下行趋势进一步加强亦为主要原因.

中国海关稍早公布,12月出口同比增长13.4%,增速为2009年11月来新低;进口增长区区11.8%,远逊於市场预期的17.5%,并创下26个月最低水平;当月顺差扩大至165.2亿美元;去年全年顺差则同比收窄14.5%,至1,551.4亿美元.[ID:nCN1328266](完)