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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 17:25 BJT

《独家新闻》中投董事长楼继伟可能担任中国下一任财政部长--消息

记者 林洸耀/杜纳德 编译 李春喜

路透北京1月10日电---据两位独立消息人士透露,中国投资有限责任公司(CIC)现任董事长楼继伟有望成为中国下一任财政部长,这可能是2013年中国领导层全面调整的一部分.

楼继伟现年61岁,担任中国总规模4,100亿美元主权财富基金中投公司的董事长.两位消息人士称,他可能接替现任财政部长谢旭人.为了避免政治影响,两位消息人士要求匿名.

"楼继伟将卸任中投公司的董事长职位.他将到财政部就职,"一位与最高领导层有联系的消息人士告诉路透.该消息被另一位接近财政部的消息人士确认.

这次人事调整是中国共产党领导层权力交接的一部分,国家主席胡锦涛和总理温家宝将把权力交接给新一代领导人.

若获得提拔,楼继伟执掌财政部後将处於解决中国10.7万亿(兆)元人民币(1.7万亿美元)地方政府债务的风口浪尖.中国地方政府债的产生,是全球金融危机期间中国经济刺激政策的结果.

中投公司在接到路透电话时拒绝置评;财政部未就此事发表评论.

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