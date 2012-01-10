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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 17:48 BJT

〔印度卢比汇率〕卢比兑美元攀升至一个月以来最高52.12

路透孟买1月10日电---印度卢比兑美元INR=D2攀升至一个月以来最高52.12.(完)

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