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市场报道 | 2012年 1月 10日 星期二 18:06 BJT

《外汇动态》美元/瑞郎的风险或偏向下档

0917GMT---作空美元/瑞郎CHF=可能有一些价值.欧元/美元EUR=空仓极多,获利了结可能至少在周四欧洲央行会议前都支撑交易.

而欧元/瑞郎作空交易几乎没有吸引力,因为汇价接近瑞士央行规定的下限,而美元/瑞郎作空交易却没有这样的下档限制.

由於美元/瑞郎将受到欧元/美元投机性仓位解除打压,加上投机客测试瑞士央行决心的意愿渐增,美元/瑞郎可能下跌,有可能跌破0.9450美元(1月4日高位,0.9304至0.9595走势的50%回档位).(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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