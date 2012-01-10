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市场报道 | 2012年 1月 10日 星期二 17:45 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元盘旋於16个月高位附近,欧债忧虑令欧元承压

* 英镑兑欧元盘旋於16个月高位附近

* 英镑兑美元小跌,追随欧元兑美元弱势

* 分析师表示,未来数月英镑兑美元或跌至1.50

路透伦敦1月10日电---英镑兑欧元周二盘旋於16个月高位附近,因前一日德国和法国领导人会晤未能在应对欧元区债务危机方面取得突破性进展,令投资者维持对欧元的负面看法.

尽管兑欧元获得支撑,但英镑兑美元偏弱,追随欧元兑美元小跌走势,因投资者在在不确定性弥漫之际继续青睐全球流动性最高的美元.

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