版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 18:06 BJT

〔欧洲评级〕惠誉很有可能在完成评估後调降意大利债信评级--评级主管

路透伦敦1月10日电---惠誉国际评级有限公司评级主管主管David Riley周二表示,当惠誉完成对六个欧元区国家的评估後,很有可能调降意大利评级.这六个国家此前被惠誉置于负面信贷观察名单.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐