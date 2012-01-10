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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 18:14 BJT

〔印度股市〕指标股指初步收涨2.25%

路透孟买1月10日电---印度指标股指.BSESN周二初步收涨2.25%,或356.32点,至16,171.04点.(完)

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