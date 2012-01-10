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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 18:09 BJT

〔亚洲橡胶〕1月10日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透1月10日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

1月 256.8 30 254.0 1

2月 259.7 65 258.2 20

3月 264.0 40 263.2 18

4月 268.2 154 267.5 15

5月 270.7 1089 270.4 111

6月 272.9 5174 272.8 1133

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王翔琼;审校 丁琦

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