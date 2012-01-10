〔欧洲汇市〕英镑兑欧元徘徊在16个月高位附近,兑美元小升

* 英镑兑欧元扳回稍早跌幅,徘徊在16个月高位附近

* 英镑兑美元守住轻微的涨幅,但升幅受英镑卖盘所限

* 分析师预期,未来几个月英镑兑美元或跌至1.50美元

路透伦敦1月10日电---英镑兑欧元周二徘徊在16个月高位附近,扳回稍早跌幅,因臆测欧债危机将加剧,将继续使欧元人气保持负面.

英镑兑全线表现挣扎的美元守住轻微的涨幅,但分析师预期,随着欧债状况恶化,避险的美元上涨,英镑可能下跌.英国经济疲弱也可能打压英镑.

尽管如此,周一德法两国未能制订抑制欧债问题影响的即时解决方案,凸显欧元的风险,这可能提振英镑兑欧元.

"我认为英镑兑欧元将保持升势,尽管英镑兑美元走强,但最终经济问题将开始打压英镑,我们将看到英镑兑美元下跌,"一伦敦交易商说.

欧元兑英镑EURGBP=D4交投在0.8250英镑,日内小跌,欧元从稍早触及的0.8281英镑日高回落.周一欧元兑英镑徘徊在2010年9月来最低的0.822英镑附近.

交易商说,在英国央行一次下午定价前,来自一英国清算所的需求推升欧元至日内高位.

英镑兑美元GBP=D4攀升0.2%,至1.5490美元,接近稍早触及的1.5500美元日内高位.

市场人士称,英国企业卖出美元计价营收买入英镑,对英镑提供支持,但一些交易商说,英镑升幅受怀疑在日内高位附近的卖盘所限.

许多市场人士预期,如果投资者认为欧洲官员不急於解决欧债危机,这可能迫使更多疲弱的国家寻求援助或甚至违约,欧元将全线下挫.

德国商金银行汇市策略师Peter Kinsella预期,未来几个月英镑兑美元将下跌至大约1.50美元,特别是如果欧元兑美元跌至1.20美元以下.

英镑投资人等待周四英国央行的政策决定,此为本周的重大事件.预料英国央行决策者将维持利率在0.5%不变,并保持2,750亿英镑的资产购买目标.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]