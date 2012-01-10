〔英国债市〕英债因股市上涨而下跌,尽管标售需求强劲

路透伦敦1月10日电---英债期货周二下跌,尽管通膨保值公债标售需求强劲,此前美国铝生产商美国铝业公布良好的业绩,使投资者的风险意愿回暖及全球股市上涨.

英国债务管理局标售7亿英镑2047年到期的通膨保值公债,实际收益率为纪录低位-0.116%,意味着投资者的回报率较通胀率还要低12个基点.

近几个月英国公债收益率下跌至纪录低位,英债价格上涨,因英国央行推出第二轮资产购买计划及担忧欧元区的投资者带来的避险资金.

今日标售的投标倍数为1.92,高於9月15日举行的同券种标售1.49的投标倍数,且高於本财政年度迄今的投标倍数均值.

花旗固定收益策略师Jamie Searle说,尽管通膨保值公债收益率较低,但较之其他普通英债仍具吸引力.

"我们的看法是实际收益率将可能在负值区域进一步下降,"他说,"实际收益率为负不是大问题,因相对於历史水平,均衡通膨率(break-evens)仍相当低."

不过Searle说,标售需求强劲未能提振其他英债市场的人气.

3月英债期货FLGH2日内下跌62个跳动点,至116.13,在美国市场开市後扩大跌幅,且跌幅超过可比德债期货FGBLH2逾20个跳动点.

英国股市.FTSE日内上升1.5%,此前全球最大金属生产商之一美国铝业公布优於预期的业绩,引发对商品需求和全球经济体质的乐观情绪.

10年期英债GB10YT=RR收益率升5个基点,至2.066%,五年期英债GB5YT=RR收益率升3.5个基点,至1.078%.

30年期英债GB30YT=RR收益率上涨4个基点,至3.10%,回吐稍早相对於10年期英债的大部分价格升幅.在英国央行买入17亿英镑25年期以上英债前,30年期英债表现优於10年期英债.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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