〔欧元债市〕欧股结束近一周跌势压低德债价格,希腊债务问题再度受关注

* 德债下跌,因欧洲股市结束近一周的跌势

* 但对希腊债务问题的忧虑料限制德债的回落之势

* 意大利和西班牙公债在关键标售前料走势动荡

* 奥地利公债标售买需畅旺,未受匈牙利疑虑冲击

* 10年期法债较可比德债的利差受惠誉言论影响而收窄

路透伦敦1月10日电---德国公债周二下跌,因欧洲股市结束近一周的跌势导致市场对避险公债的买需降温,但希腊债务问题难解决的忧虑料会限制德债进一步走跌.

奥地利和荷兰公债标售买需畅旺,不过前者公债近期承压.因为奥地利对新近被降级的匈牙利有曝险部位,所以近来前者公债走势承压.

交易员们表示,上述公债标售的结果驱使部分投资者从德债转向这些收益率(殖利率)较高的公债.

一位交易员称,"供应量大并已影响债市,而股市普涨,这麽看来,今天是'风险交易'的一天."

1615GMT,德债期货FGBLc1下跌37个跳动点,报138.73,10年期德债DE10YT=TWEB收益率上涨3个基点,报1.87%.

交易员和策略师表示,有关希腊计划对部分现有债务采行集体行动条款(CAC)的报导为德债持续提供支撑;希腊这麽做是为了与民间债权人达成协议,以避险潜在的违约.

德国和法国周一警告称在希腊与债权人银行就债务互换达成协议之前,将不会得到後续的救助金[ID:nCN1327766],希腊债务问题随之再度成为人们所关注的焦点.

10年期希腊公债GR10YT=TWEB收益率在近几周再度蹿升,单日曾最高上扬1个大点,债市缺乏流动性放大收益率的涨幅.

"希腊债务重组背後存在大量干扰因素,"Rabobank策略师Lyn Graham-Taylor谈到.

"有关集体行动条款的报导影响巨大...若希腊最终想回归债市,这麽做对它的可信度毫无益处."

浏览欧债危机的图表,请点选:(r.reuters.com/hyb65p).

浏览欧元区2012年主权债供应前景的图表,请点选:(r.reuters.com/gev45s).

**真令人害怕**

在本周稍晚西班牙和意大利标债前,投资者亦坐立不安.公债标售将测试人们对正处於债务危机最前沿的这两个国家公债的买兴如何.

周一公布的数据显示,意大利银行业12月对欧洲央行(ECB)贷款的依赖程度较上月明显上升.

"真令人害怕是唯一可以描述情势的词...意大利仍处於危险边缘,"FxPro首席策略师Michael Derks表示.

10年期意大利公债IT10YT=TWEB和10年期西班牙公债ES10YT=TWEB较可比德债的利差日内均收窄,分别报526个基点和364个基点,因投资者更加偏好股票等风险较高的资产.

10年期法国公债FR10YT=TWEB较可比德债的利差收窄10个基点至138个基点,因惠誉称其今年料不会调降法国AAA的债信评级[ID:nCN1329338].(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>