〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,受获利了结及平仓打压

澳洲央行：市场对利率将持稳的反应很合理--总裁洛威
最近的数据显示，就业市场的闲置水平较高，就业增长是由兼职岗位增加所驱动。这也给薪资增长带来压力，薪资增幅一直处于纪录低位。
路透芝加哥1月10日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收低,交易商指因在周一上涨2.7%後投资者进行获利了结.
在美国农业部周四公布月度供需报告及年度冬小麦播种预估前,人们注意到有些平仓操作.
两家德意志银行支持的商品基金可能很快将削减其持有的明尼阿波利斯小麦合约,将CBOT小麦合约持仓量增加一倍,因受不断增加的仓位限制影响.
UkrAgroConsult称,在出现严重乾旱後,乌克兰2012/13年小麦出口可能下降17%,至630万吨.
日本农林水产省寻求在周度标购中从美国购买139,239吨食用小麦.
指标CBOT-3月小麦期货WH2收跌2美分,报每蒲式耳6.39-3/4美元.
CBOT小麦预估成交量为84,536口.(完)
--编译 于春红;审校 母红
最近的数据显示，就业市场的闲置水平较高，就业增长是由兼职岗位增加所驱动。这也给薪资增长带来压力，薪资增幅一直处于纪录低位。
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