〔美国股市〕ADR上涨,因冀望中国放宽政策且美国铝业财测乐观

路透纽约1月10日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二上涨,因投资者愈发预期中国将放宽货币政策以应对经济放缓.
此外,美国铝业(AA.N)乐观的财测提振需求前景,带动全球的材料股上涨.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收涨1.30%,而标普500指数.SPX收升0.89%.
纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS升1.67%.此前中国公布的贸易数据弱於预期,增强中国政府将采取措施使经济加速成长的预期.
各行业ADR上涨,中国金融在线(JRJC.O)大涨8.82%,报1.85美元,中国人寿(LFC.N)劲扬3.70%,报38.35美元.
中国铝业(ACH.N)劲升3.38%,报11.59美元,周一美国最大的铝生产商--美国铝业(Alcoa)(AA.N)公布第四季亏损,但对於航空、建筑和其他行业的铝需求给出积极展望.[ID:nCN1327824]
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR上升1.12%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收升1.59%.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
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