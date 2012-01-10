〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,受少量获利了结及降雨预期拖累

路透1月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收跌,受少量获利了结拖累,交易员们称,乾旱的阿根廷料将迎来降雨亦给大豆走势增添了压力.周一大豆期货上涨3%.

美元走疲令大豆跌势受限.美元走软往往会支撑以美元计价的谷物和油籽的价格.

美国原油期货CLc1亦走升,因市场乐观看待美国经济增长,并担忧伊朗核计划所导致的与西方国家的争端及尼日利亚的动乱局势.

谷物交易商在周四关键的美国政府作物月度及季度数据出炉前调整仓位.交易商预计,美国大豆供需将几乎不会有什麽重大变动,但关注南美作物预估下调.

巴西政府作物机构Conab将今年大豆产量预估从12月的7,129万吨上调至7,175万吨,但警告称并没有把乾旱影响完全纳入考量.

中国2011年大豆进口量不及上年,为七年来首次下降,因政府打压通胀的举措限制了对大豆的购买.

油世界的油籽分析师称,若阿根廷近期迎来足够多的降雨,该国受乾旱冲击的大豆产量仍可能会恢复.

CBOT-1月大豆合约SF2跌2美分,报每蒲式耳12.23-3/4美元.

CBOT-1月豆油合约BOc1涨0.18美分,报每磅52.20美分.CBOT-1月豆粕合约SMc1跌1.2美元,报每短吨319美元.

今日CBOT大豆预估成交量为148,235口,豆油为81,208口,豆粕为53,786口.

以下为CBOT农产品期货在2009GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 652.00 0.00 0.0% 0.9%

CBOT大豆Sc2 1232.00 -1.00 -0.1% 2.8%

CBOT豆粕SMc2 322.50 -1.00 -0.3% 4.2%

CBOT豆油BOc2 52.50 0.17 0.3% 0.8%

CBOT小麦Wc1 639.75 -2.00 -0.3% -2.0%

CBOT稻米RRc2 1455.50 -4.50 -0.3% -0.3%

欧盟小麦BL2X1 202.50 -0.25 -0.1% 0.0%

美国原油期货CLc1 102.21 0.90 0.9% 3.4%

道琼工业指数.DJI 12,465 72 0.6% 2.0%

现货金XAU= 1633.25 22.36 1.4% 4.4%

欧元/美元EUR= 1.2786 0.0023 0.2% -1.2%

美元指数.DXY 80.8200 -0.2310 -0.3% 0.8%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1258 -50 -3.8% -27.6%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)