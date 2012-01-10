〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收於平盘,因担忧阿根廷产量

路透1月10日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收於平盘,因担忧在经历灾难性乾旱後,预期将出现的降雨将不足以提振产量前景.

美元走软以及原油和股市上扬也扶助支撑玉米期价.

但涨幅受限,受累於周一大涨後出现的获利了结,以及本周阿根廷多数地区将迎来降雨的预期导致买盘迟疑.

阿根廷玉米和大豆种植区作物因极度炎热的天气而遭受严重损害.MDA EarthSat Weather的气象学家Don Keeney表示,"气温很高,周一许多地区温度达100华氏度,部分地区高达110华氏度."

Keeney表示,周二稍晚到周四,料阿根廷将迎来雨量达0.25-1.00英寸,或更多的降雨.预计降雨将覆盖该国80-90%的地区.他说,"这是一次性事件,之後将是更多的炎热天气,下周出现降雨的机率有所增加,但幅度不大."

韩国最大的饲料生产商Nonghyup Feed (NOFI)正寻求购买多至23.5万吨的玉米,5.5万吨饲料用小麦和多至5.5万吨的豆粕,运抵时间在4-5月.

3月合约的关键阻力位在100日移动均线切入位6.59-1/2美元,支撑位在50日移动均线切入位6.26-1/4美元.九日相对强弱指标为68.

CBOT-3月玉米合约CH2收报每蒲式耳6.52美元.

今日CBOT玉米预估成交量为257,839口.(完)