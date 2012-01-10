〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收於平盘,因担忧阿根廷产量

澳洲央行：市场对利率将持稳的反应很合理--总裁洛威
最近的数据显示，就业市场的闲置水平较高，就业增长是由兼职岗位增加所驱动。这也给薪资增长带来压力，薪资增幅一直处于纪录低位。
路透1月10日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收於平盘,因担忧在经历灾难性乾旱後,预期将出现的降雨将不足以提振产量前景.
美元走软以及原油和股市上扬也扶助支撑玉米期价.
但涨幅受限,受累於周一大涨後出现的获利了结,以及本周阿根廷多数地区将迎来降雨的预期导致买盘迟疑.
阿根廷玉米和大豆种植区作物因极度炎热的天气而遭受严重损害.MDA EarthSat Weather的气象学家Don Keeney表示,"气温很高,周一许多地区温度达100华氏度,部分地区高达110华氏度."
Keeney表示,周二稍晚到周四,料阿根廷将迎来雨量达0.25-1.00英寸,或更多的降雨.预计降雨将覆盖该国80-90%的地区.他说,"这是一次性事件,之後将是更多的炎热天气,下周出现降雨的机率有所增加,但幅度不大."
韩国最大的饲料生产商Nonghyup Feed (NOFI)正寻求购买多至23.5万吨的玉米,5.5万吨饲料用小麦和多至5.5万吨的豆粕,运抵时间在4-5月.
3月合约的关键阻力位在100日移动均线切入位6.59-1/2美元,支撑位在50日移动均线切入位6.26-1/4美元.九日相对强弱指标为68.
CBOT-3月玉米合约CH2收报每蒲式耳6.52美元.
今日CBOT玉米预估成交量为257,839口.(完)
--编译 母红;审校 于春红
最近的数据显示，就业市场的闲置水平较高，就业增长是由兼职岗位增加所驱动。这也给薪资增长带来压力，薪资增幅一直处于纪录低位。
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