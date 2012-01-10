〔金属期市〕期铜大涨,因中国进口强劲

* 中国12月铜进口猛增12.6%

* 日益宽松的信贷条件提振金属价格

* 日本最大的铜冶炼厂暂停在佐贺关炼厂的运作,因发生火灾

路透伦敦/纽约1月10日电---期铜周二大涨逾3%,因强於预期的中国进口数据擦亮工业金属前景.

中国放宽货币政策的前景,及美国最大的铝生产商美国铝业的利多需求预期加强市场的良好基调,令看多金属的投资者在欧债忧虑令今年多次金属价格涨势受限後松了口气.

"中国消息是推动市场的重大因素,"LOGIC Advisors的合作夥伴Bill O'Neill说.

"市场似乎对中国将加快放宽货币政策进程的讲话反应更大,受此推动,基本金属大涨."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3飙升249元,或3.3%,报每吨7,745美元,录得11月底来最大单日升幅.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2大涨9.70美分,或2.8%,报每磅3.5130美元,接近3.4040-3.5175交投区间的上端.

随着买家重回市场,成交量上升.根据汤森路透的初步数据,纽约尾盘成交量超过53,500口,较30天均值高出20%.

中国海关周二称,12月未锻造铜及铜材进口508,942吨,较上月的452,022吨上升12.6%;12月废铜进口45万吨,高於上月的43万吨.[ID:nEAP307C22]

日本最大的铜冶炼商泛太平洋铜业公司(Pan Pacific Copper)年产20万吨的佐贺关炼厂冶炼暂停运作,加重供应紧张的忧虑,为期铜周二升势助力.

中国海关周二称,12月未锻造的铝及铝材进口103,738吨,高於上月的78,673吨;12月进口废铝28万吨.消息支持期铝价格.减产消息也扶助铝价.

上周美国铝业(AA.N)公布,将其全球全年炼能降低12%,该公司将成为在金属价格大跌之际首家宣布减产的企业.

分析师预期,未来几个月将有更多铝生产商减产,效仿美国铝业的做法,这将扶助减少供应过多的情况,并支持铝价.

三个月期铝CMAL3收升56美元,报每吨2,164美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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