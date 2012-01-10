〔纽约期市〕ICE期棉续收在近两个月高位,因投机基金增持仓位

路透纽约1月10日电---棉花期货周二收高,连续第二日录得自11月17日以来的最高收盘价,因投机基金在包括棉花在内的许多市场上增持大宗商品的仓位.

一些市场观察者称,基於较长期基本面因素,例如,天气干燥,以及与其他作物在种植面积上的竞争,特别是与食品作物的竞争,投资者们可能在瞄准每磅1美元的水准.