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市场报道 | 2012年 1月 11日 星期三 06:21 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉续收在近两个月高位,因投机基金增持仓位

路透纽约1月10日电---棉花期货周二收高,连续第二日录得自11月17日以来的最高收盘价,因投机基金在包括棉花在内的许多市场上增持大宗商品的仓位.

一些市场观察者称,基於较长期基本面因素,例如,天气干燥,以及与其他作物在种植面积上的竞争,特别是与食品作物的竞争,投资者们可能在瞄准每磅1美元的水准.

洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2收涨0.52美分,报每磅96.96美分,为该合约连续第二日录得11月17日以来的最高结算价.

盘中3月期棉交投于95.70-97.08区间.

3月期棉成交量为10,016口.

根据ICE Futures U.S.数据,期棉周一总成交量升至25,253口,周五为10,839口.

ICE Futures数据显示,周一未平仓合约降至146,554口,周五为146,885口.(完)

--编译 兰秀娟;审校 吴云凌

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