〔全球金市〕金价追随美股升势上扬逾1%,因受全球经济乐观看法鼓舞

* 金价跟随美股涨势升逾1%,受对经济乐观看法推动

* 金价重回200日移动均线附近,2012年迄今升5%

* 市场关注:周三美联储公布褐皮书

路透纽约/伦敦1月10日电---金价周二大涨逾1%,至三周高位,追随美股涨势,因美国铝业发布乐观预测後,投资者对全球经济感到乐观.

金价回归去年12月中旬失守的200日移动均线附近,亦改善买兴.金价在两周前步入熊市,但自进入2012年以来升幅已达5%.

银价上扬超过3%,铂族金属也走强,周一美国最大的铝生产商--美国铝业(Alcoa)(AA.N)公布第四季营收超过预期,并对全球铝需求给出正面展望,尤其是汽车市场.[ID:nCN1327824]

截至1911GMT,现货金XAU=升1.3%,报每盎司1,631.10美元,盘中升至1,639.60美元高位.现货金日内收盘接近其200日移动均线切入位1,634美元.

美国2月期金GCG2收升23.40美元,报每盎司1,631.50美元.

成交量较30日均值高出约20%,和上周变化步调一致,当时金价在假日期间的清淡交投中反弹.

现货白银XAG=升3%,报每盎司29.86美元.

分析师认为,较之黄金,银价的上升潜力似乎更大.白银是历来被作为投机金属.

"银价远离200日移动均线,而金价却在200日移动均线附近.所以,若贵金属价格上升,白银在遇到阻力前有更多上升空间,"Merlin Securities首席市场策略师Rick Bensignor说.

柯达(Eastman Kodak)EK.N周二宣布新的业务架构,将裁撤胶片部门.柯达曾是照相技术领域的标志性企业,也是最大的白银最终用户,但现在公司尝试转型为数码技术企业,以摆脱财务困境.

以百分比计算,铂族金属升幅最大,现货铂金XPT=涨2.7%,报1,460.74美元,现货钯金XPD=上升2.7%,报629.80美元.铂金稍早触及一个月高位1,467.50美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX2月黄金期货 1631.50 23.40 1.5 1609.20 1641.40 147,054

COMEX3月白银期货 29.815 1.033 3.6 28.905 30.310 36,706

COMEX1月铂金期货 1464.60 35.00 2.4 1425.50 1475.00 8,722

COMEX3月钯金期货 635.20 17.35 2.8 618.00 645.20 2,770

现货金 XAU= 1631.10 20.21 1.3 1609.50 1639.60

现货银 XAG= 29.860 0.870 3.0 28.980 30.290

现货铂金 XPT= 1460.74 38.89 2.7 1425.50 1467.50

现货钯金 XPD= 629.80 16.60 2.7 619.33 642.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 利棣儿;审校 郑茵

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现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

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