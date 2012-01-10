澳新经济指标预测--1月11日-1月18日****

韩国个股：三星电子表示，将加强对捐赠的管控
路透首尔2月24日 - 韩国科技巨擘三星电子周五表示，将加强对于第三方资金支持的控制。此前三星电子副会长李在镕因牵涉进贪腐丑闻被捕，而该丑闻可能导致韩国总统朴槿惠下台。
路透1月11日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月9日当周-----------------------------------
1月10-17日
2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 12月 -- +1.1%
(较上年同期) -- +2.6%
1月11日(三)
无重要经济数据公布.
1月12日(四)
无重要经济数据公布.
1月13日(五)
无重要经济数据公布.
--------------------------------1月16日当周-----------------------------------
1月15日(日)
2145 新西兰食品价格指数 12月 -- +0.2%
2330 澳洲TD-MI通胀指标 12月 -- -0.1%
1月16日(一)
0030 澳洲ANZ网络招聘广告 12月 -- 持平
报纸招聘广告 -- +0.6%
0030 澳洲房屋融资 11月 -- +0.7%
2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 25.0%
1月17日(二)
0200 新西兰央行海外资产 12月 -- +55.7%
1月18日(三)
0030 澳洲消费者信心指数 1月 -- -8.3%
2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较上季) 第四季 -- +0.4%
(较上年同期) -- +4.6% (完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
路透首尔2月24日 - 韩国科技巨擘三星电子周五表示，将加强对于第三方资金支持的控制。此前三星电子副会长李在镕因牵涉进贪腐丑闻被捕，而该丑闻可能导致韩国总统朴槿惠下台。
路透东京2月24日 - 日本股市周五在盘初下跌后勉力趋稳，因日圆在亚洲时段小跌，但海外政治不确定性及美国税收政策令大多数投资者保持观望。
路透上海2月24日 - 中国大型快递企业--顺丰借壳鼎泰新材后，周五该股正式更名为顺丰控股，早盘大涨逾9%，并超越万科成为深市最大市值公司。