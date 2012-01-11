修正:〔美国债市〕10年期公债收益率守在2%下方,三年券标售获得强劲买需

(更正:内文最後一段"避险"应为"避免")

* 10年期公债收益率触及2%後买家现身

* 320亿美元三年期公债标售需求强劲

* 财政部周三将续发10年期公债

* 美联储将在财政部标债前购买长债

路透纽约1月10日电---美国政府公债价格周二变动不大,10年期公债收益率(殖利率)徘徊在2%下方,因为财政部标售的320亿美元三年期公债得标利率不到0.4%,吸引强劲买需.

股市上涨最初压制公债走势,但当10年期公债收益率短暂升至2%时,买家出现.

美国铝业(AA.N)公布第四季亏损但营收超越预期,并作出乐观财测,扶助美股主要指数上扬.

欧洲形势的正面发展也重新激起投资者对股市和欧元的兴趣,从而压制欧元区公债走势,并缓和了对美国公债的避险买盘.

交易员针对公司债交易进行利率避险操作而买入公债,亦带来一些支撑.汤森路透旗下IFR称,本周料将有200-250亿美元公司债发行,周一已经发售73.5亿美元.

整体而言,公债变动不大.

"10年期公债的波动区间似乎越来越窄."Calvert投资管理公司的固定收益分析师Steve Van Order表示.

"美联储买入(长债)以及欧洲形势的不确定性,似乎抵消了近期美国数据良好而可能带来的收益率涨势."他说.

尾盘时,指标10年期公债US10YT=RR价格微跌,收益率报1.98%.

30年期公债US30YT=RR收益率从周一的3.045%降至3.04%.

"波动性不大,"Van Order说,并指出一个公债期权波动率指数处於自6月以来的低点,另一个波动率指标则处於7月以来低位.

分析师称,公债受到不同因素相互牵扯.一方面,美国经济数据向好令公债收益率倾向上升.但另一方面,有大量欧元区政府债务必须在未来四个月间进行展期;如果情况说明债务再融资过於困难,就可能重新激发对美国公债的避险买盘.

推低美债收益率的另一个因素是美联储扩大资产负债表,持续大笔买入长期公债.联储承诺至少在2013年中期之前将短期利率维持在低点,已导致短债收益率达到或接近零.

美联储维持低利率的承诺为财政部320亿美元三年期新债标售创造了有利环境.这是财政部本周三批公债标售中的第一批.

Cantor Fitzgerald公债分析师Justin Lederer认为,三年期新债标售没有造成市场的困扰,并录得高达3.73的投标倍数.

他指出,此後市场仍维持区间波动格局,各年期公债价格几近持平.

美国财政部还将在周三标售210亿美元10年期公债.Lederer认为,在此之前联储将实施12月20日以来的首次长债购买.周四还将有130亿美元30年期公债续发.

Van Order指出,美联储的卖短买长操作(扭转操作,twist operation)预定将持续至2012年中期.

"现在刚到1月,而市场在5月以前都不必针对美联储可能减少这一操作而进行调整."他说,"在这一时期,美联储将吸收大量新债供应.联储正以前所未有的规模买入债券,帮助维持利率在低点."

美联储的支持立场也鼓舞了公债投资者和交易商.摩根大通证券周二发布的一项调查显示,本周增持公债的投资者比重升至11月底以来最高.

今年以来,多位美联储官员已经表示,对居高不下的失业率和陷入困境楼市但到忧心.这些言论令人预期,美联储将出台新一轮债券购买计划,以帮助经济.

"美联储利用手中所有工具,以实现充分就业和物价稳定的目标,这至关重要."旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示.

**对欧洲的担忧淡化**

欧元区疑虑略有减轻.评级机构惠誉的一名地区主管对路透表示,该机构今年料不会调降法国的AAA评级,但有可能在完成评估後调降意大利或西班牙评级.

奥地利标售12亿欧元公债吸引强劲买需,似乎摆脱了该国在匈牙利债务方面曝险的疑虑影响.

匈牙利与国际货币基金组织(IMF)和欧盟之间,正就避免爆发金融危机所需达成的金融协议僵持不下.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-25/32 (+) 0.244

五年期公债US5YT=RR 100-03/32 (-02/32) 0.856

10年期公债US10YT=RR 100-08/32 (-05/32) 1.972

30年期公债US30YT=RR 101-26/32 (-07/32) 3.032 (完)

--编译 徐文焰;审校 吴云凌/郑茵

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