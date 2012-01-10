〔东京汇市〕欧元盘初守住隔夜涨幅,但下跌趋势犹存

2207GMT--欧元在亚洲盘初守住海外时段的涨幅,此前金属行业巨头美国铝业(Alcoa)(AA.N)预料全球需求前景乐观,以及惠誉称预计不会调降法国的AAA信用评级,这些因素提振了风险胃纳.

欧元兑美元EUR=EBS报1.2773,在海外时段一度升至1.2819的高位,远离周一触及的16个月低位1.2666.

技术图表显示,欧元仍趋跌,尽管一位交易员称,欧元可能出现几波空头回补,推动欧元冲高至1.3000.

商品货币位列表现最好的货币,他们原本已受到中国金属进口强於预期的支撑.澳元兑美元AUD=D4最新报1.0315,即将试探上周触及的两个月高位1.0387.

美元指数.DXY跌0.2%至80.876,延续从周一触及16个月高位81.470後的回落走势.

美元兑日圆JPY=持稳於76.83.

今天亚洲无重要数据发布.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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