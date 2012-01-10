〔东京汇市〕欧元盘初守住隔夜涨幅,但下跌趋势犹存

韩国个股：三星电子表示，将加强对捐赠的管控
路透首尔2月24日 - 韩国科技巨擘三星电子周五表示，将加强对于第三方资金支持的控制。此前三星电子副会长李在镕因牵涉进贪腐丑闻被捕，而该丑闻可能导致韩国总统朴槿惠下台。
2207GMT--欧元在亚洲盘初守住海外时段的涨幅,此前金属行业巨头美国铝业(Alcoa)(AA.N)预料全球需求前景乐观,以及惠誉称预计不会调降法国的AAA信用评级,这些因素提振了风险胃纳.
欧元兑美元EUR=EBS报1.2773,在海外时段一度升至1.2819的高位,远离周一触及的16个月低位1.2666.
技术图表显示,欧元仍趋跌,尽管一位交易员称,欧元可能出现几波空头回补,推动欧元冲高至1.3000.
商品货币位列表现最好的货币,他们原本已受到中国金属进口强於预期的支撑.澳元兑美元AUD=D4最新报1.0315,即将试探上周触及的两个月高位1.0387.
美元指数.DXY跌0.2%至80.876,延续从周一触及16个月高位81.470後的回落走势.
美元兑日圆JPY=持稳於76.83.
今天亚洲无重要数据发布.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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