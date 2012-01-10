《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月10日

韩国个股：三星电子表示，将加强对捐赠的管控
路透首尔2月24日 - 韩国科技巨擘三星电子周五表示，将加强对于第三方资金支持的控制。此前三星电子副会长李在镕因牵涉进贪腐丑闻被捕，而该丑闻可能导致韩国总统朴槿惠下台。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 54.37 +6.17 +12.80 8973204
搜狐 (SOHU.O) 52.43 +3.69 +7.57 2875922
网易 (NTES.O) 43.26 +1.18 +2.80 534361
百度 (BIDU.O) 126.88 +6.77 +5.63 6925425
亚信科技 ASIA.O 8.06 +0.45 +5.91 251886
侨兴环球电话 XING.O 0.71 +0.00 +0.01 149568
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.77 +0.39 +2.91 2989564
联电 (UMC.N) 2.25 +0.09 +4.17 1131299
日月光 (ASX.N) 4.74 +0.16 +3.49 333859
矽品精密 (SPIL.O) 4.99 +0.07 +1.42 1502476
和信超媒体 (GIGM.O) 0.88 +0.01 +1.15 22067
友达 (AUO.N) 4.67 +0.40 +9.37 660800
中华电信 (CHT.N) 32.90 +0.22 +0.67 86608
台湾国际航电 (GRMN.O) 40.76 +0.99 +2.49 1102020
香港
中国移动 (CHL.N) 49.56 +0.06 +0.12 187746
中国联通 (CHU.N) 21.29 -0.29 -1.34 186913
中国电信 (CHA.N) 55.86 +0.86 +1.56 54227
中芯国际 (SMI.N) 2.42 +0.03 +1.26 79708
电讯盈科 (PCCWY.PK) 2.98 -0.16 -5.10 3700
(完)
--整理 郑茵
路透首尔2月24日 - 韩国科技巨擘三星电子周五表示，将加强对于第三方资金支持的控制。此前三星电子副会长李在镕因牵涉进贪腐丑闻被捕，而该丑闻可能导致韩国总统朴槿惠下台。
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