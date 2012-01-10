版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 11日 星期三 06:52 BJT

全球外汇市场1月11日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0500 - 日本11月领先指标和同时指标.

0700 - 德国2011年全年国内生产总值(GDP).

-- - 德国总理梅克尔与意大利总理蒙堤会谈.

-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会成员莫尔许出席第四届世界经济论坛.

-- - 世界经济论坛发布全球风险报告.

-- - 英国央行举行货币政策委员会会议(至1月12日).

0900 - 意大利第三季公共赤字相当於GDP比重.

0930 - 英国11月贸易收支.

1200 - 美国1月6日止当周抵押贷款市场指数与再融资指数.

1340 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯讲话.

1400 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特讲话.

1415 - 英国财政大臣奥斯本向议会作证.

1730 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟讲话.

1900 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)发布经济褐皮书.

2350 - 日本银行12月放贷.

2350 - 日本11月经常帐.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐