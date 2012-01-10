全球外汇市场1月11日主要消息

韩国个股：三星电子表示，将加强对捐赠的管控
路透首尔2月24日 - 韩国科技巨擘三星电子周五表示，将加强对于第三方资金支持的控制。此前三星电子副会长李在镕因牵涉进贪腐丑闻被捕，而该丑闻可能导致韩国总统朴槿惠下台。
(除特别说明外,均为GMT时间)
0500 - 日本11月领先指标和同时指标.
0700 - 德国2011年全年国内生产总值(GDP).
-- - 德国总理梅克尔与意大利总理蒙堤会谈.
-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会成员莫尔许出席第四届世界经济论坛.
-- - 世界经济论坛发布全球风险报告.
-- - 英国央行举行货币政策委员会会议(至1月12日).
0900 - 意大利第三季公共赤字相当於GDP比重.
0930 - 英国11月贸易收支.
1200 - 美国1月6日止当周抵押贷款市场指数与再融资指数.
1340 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯讲话.
1400 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特讲话.
1415 - 英国财政大臣奥斯本向议会作证.
1730 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟讲话.
1900 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)发布经济褐皮书.
2350 - 日本银行12月放贷.
2350 - 日本11月经常帐.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 吴云凌;审校 郑茵
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