版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 11日 星期三 07:34 BJT

****日韩经济指标预测--1月11日-1月18日****

路透1月11日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------1月9日当周-----------------------------------

1月10日(二)

2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 13,047.63

1月11日(三)

0500 日本领先指标(较上月) 11月 -- 持平

同时指标(较上月) -- +1.3

2350 日本银行放贷(较上年同期) 12月 -- +0.2%

2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 11月 -74.7% -62.4%

(亿日圆) 2,424 5,624

1月12日(四)

0300 韩国L货供额(较上年同期) 11月 -- +8.9%

0500 日本服务业景气判断指数 12月 -- 45.0

2100 韩国进口物价(较上年同期) 12月 -- +11.8%

出口物价(较上年同期) -- +5.4%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) -- -- 卖超1,550

外资投资日股(亿日圆) -- -- 买超577

1月13日(五)

暂无重要指标公布

--------------------------------1月16日当周----------------------------------

1月15日(日)

0300 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 -- 顺差40

出口(较上年同期) -- +12.5%

进口(较上年同期) -- +14.0%

2350 日本国内企业物价指数(较前月) 12月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.7%

2350 日本机械订单(较上月) 11月 -- -6.9%

(较上年同期) -- +1.5%

1月16日(一)

0500 日本消费者信心指数 12月 -- 38.1

1月17日(二)

无重要指标公布.

1月18日(三)

0430 日本工业生产修正值(较上月) 11月修正值 -- -2.6%

日本产能利用率指数(较上月) 11月 -- +4.1%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) -- -- --

外资投资日股(亿日圆) -- -- --

--编译 王洋;审校 戴素萍

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐