日韩经济指标预测--1月11日-1月18日****

韩国个股：三星电子表示，将加强对捐赠的管控
路透首尔2月24日 - 韩国科技巨擘三星电子周五表示，将加强对于第三方资金支持的控制。此前三星电子副会长李在镕因牵涉进贪腐丑闻被捕，而该丑闻可能导致韩国总统朴槿惠下台。
路透1月11日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月9日当周-----------------------------------
1月10日(二)
2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 13,047.63
1月11日(三)
0500 日本领先指标(较上月) 11月 -- 持平
同时指标(较上月) -- +1.3
2350 日本银行放贷(较上年同期) 12月 -- +0.2%
2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 11月 -74.7% -62.4%
(亿日圆) 2,424 5,624
1月12日(四)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 11月 -- +8.9%
0500 日本服务业景气判断指数 12月 -- 45.0
2100 韩国进口物价(较上年同期) 12月 -- +11.8%
出口物价(较上年同期) -- +5.4%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) -- -- 卖超1,550
外资投资日股(亿日圆) -- -- 买超577
1月13日(五)
暂无重要指标公布
--------------------------------1月16日当周----------------------------------
1月15日(日)
0300 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 -- 顺差40
出口(较上年同期) -- +12.5%
进口(较上年同期) -- +14.0%
2350 日本国内企业物价指数(较前月) 12月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.7%
2350 日本机械订单(较上月) 11月 -- -6.9%
(较上年同期) -- +1.5%
1月16日(一)
0500 日本消费者信心指数 12月 -- 38.1
1月17日(二)
无重要指标公布.
1月18日(三)
0430 日本工业生产修正值(较上月) 11月修正值 -- -2.6%
日本产能利用率指数(较上月) 11月 -- +4.1%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) -- -- --
外资投资日股(亿日圆) -- -- --
--编译 王洋;审校 戴素萍
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透首尔2月24日 - 韩国科技巨擘三星电子周五表示，将加强对于第三方资金支持的控制。此前三星电子副会长李在镕因牵涉进贪腐丑闻被捕，而该丑闻可能导致韩国总统朴槿惠下台。
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