〔美国数据〕11月趸售库存微升0.1%,暗示企业补充库存对经济提振有限

澳洲央行：市场对利率将持稳的反应很合理--总裁洛威
最近的数据显示，就业市场的闲置水平较高，就业增长是由兼职岗位增加所驱动。这也给薪资增长带来压力，薪资增幅一直处于纪录低位。
路透华盛顿1月10日电---美国趸售(批发)商的库存在11月增幅甚微,10月数据也被下修,暗示经济在最近数月从企业补充库存中获得的支撑并不像预期那样大.
美国商务部周二表示,11月趸售库存微升0.1%,不及分析师预估增长0.5%.
政府还将10月趸售库存的增幅从1.6%下修为1.2%.
第三季企业库存下滑,为经济增长带来拖累.市场预计企业补充库存将帮助工厂在第四季开足马力,从而支持经济成长.
但周二的数据可能促使分析师下调其对第四季经济增幅的预估.政府将於1月27日公布第四季国内生产总值(GDP)的初值.
11月趸售销售上升0.6%,增幅略低於路透访问的分析师的预估中值0.7%.
库存/销售比持稳於1.15.(完)
--编译 徐文焰;审校 杜明霞
最近的数据显示，就业市场的闲置水平较高，就业增长是由兼职岗位增加所驱动。这也给薪资增长带来压力，薪资增幅一直处于纪录低位。
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