《中国报摘》--中国证券报1月11日

* 头版头条:

--因多重利好因素发酵,中国股市沪综指继周一(9日)大涨2.89%後,周二(10日)再涨2.69%,报收2,285.74点,两日累计涨幅达5.66%.

* 其他:

--记者获悉,相关监管部门有望今年首先在上海、深圳两地进行文化产权交易所试点.业内人士认为,未来可能由省级政府审批和设立文交所.

--首批RQFII产品今日发售.海通证券香港子公司海通国际旗下的海通中国人民币收益基金和汇添富基金香港分公司旗下的汇添富人民币债券基金均定於11日在香港正式发售.

--国家发改委副主任、国家能源局局长刘铁男表示,2012年将实施第二批规模为1,500万到1,800万千瓦的风电项目建设计划.同时还将实施"十二五"(2011-2015年)第一批规模为300万千瓦的太阳能光伏开发计划.

--据海关总署数据统计,2011年12月中国铁矿石进口月度均价141.24美元/吨,环比回落12.89%,跌至15个月以来的最低水平.

--中国乘用车市场信息联席会数据显示,2011年度,广义乘用车合计生产量和批发销售量分别为1,442.29万辆和1,447.6万辆,分别同比增长4.3%和5.2%.乘联会并预计,2012年汽车市场整体仍将保持一位数增长.

--在稳定出口的基础上,扩大进口成为2012年外贸政策的着力点.记者获悉,扩大奢侈品和高端技术产品的进口将成为2012年进口政策的支持方向.

--2011年,东风公司销售汽车305.87万辆,同比增长12.25%.公司计划今年销售汽车330万辆,实现销售收入4,200亿元人民币.其中,东风公司旗下A股上市公司东风汽车(600006.SS)拟在2012年销售35万辆.

--华能国际(600011.SS)(0902.HK)公告,据初步统计,公司2011年中国境内各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量3,135.54亿千瓦时,同比增长22.03%;累计完成售电量2,957.17亿千瓦时,同比增长22.30%.(完)

--整理 周晓峰; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]