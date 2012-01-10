〔金砖国家〕1月10日股汇市收盘纵览

路透1月11日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月9日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.93%,报948.82点.

中国股市:上扬2.7%至近一个月收盘高位,A股成交额亦创六周新高.分析人士指出,近期流动性好转及政策环境相对宽松等均利好大盘,预计短线反弹或将延续.沪综指.SSEC收报2,285.744点,涨点或2.69%,此前高点为2011年12月12日的2,291.545点.今日沪市A股成交额较昨日大增47%至908亿元人民币,创去年12月1日来新高.[.SSCN]

香港股市:连续第二日上扬,受内地股市涨势激励;之前中国公布疲弱贸易数据,提升对中国将放宽货币政策以遏制经济减速的希望.恒生指数.HSI收高0.73%至19,004.28点.恒生国企指数.HSCE涨1.84%至10,413.61点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二微幅收跌.隔夜美元指数.DXY在连涨多日後回落,提振今日中间价,人民币汇价顺势高开,不过随後盘中仅维持窄幅波动.交易员指出,去年12月份中国进出口增速继续双双放缓,但进口减速更为明显,导致贸易顺差再度攀高,这将继续支撑人民币的升值预期.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水299.5点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3450元.[ID:nCN1329300][CNY/CN]

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印度股市:收高并创一个月最高收位,因市场预期通胀压力缓解将为央行本月放松货币政策铺平道路.指标BSE指数.BSESN收高2.22%,或350.37点,报16,165.09点,为12月8日来最高收位.只有两支成分股收低.该股指2011年下跌近25%.[.BO]

印度汇市:印度卢比飙升至逾一个月来最高水准,受益於股市上涨、出口商抛售美元及外资流入印度公债市场.卢比兑美元INR=D2收报51.70/71,创12月8日来最强劲水准,且较周二收位52.50/51涨1.5%.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,469.760点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨3.01%,报792.95点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨1.19%,报31.5600卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.64%,报40.3425卢布.

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巴西股市:拉美股市触及近两个月高位,受助于市场预期中国将采取措施提振经济,从而维持对巴西和智利出口的需求.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高1.22%,报59,805.96点,为五个月来最高.[ID:nN1E8090BD]

巴西汇市:巴西雷亚尔连续第二个交易日大幅上涨,并飙升至一个月高点,因欧债疑虑缓和提振高风险资产.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=涨1.9%,报1.80.[ID:nL1E8CAE1L]

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南非股市:连续第三个交易日上涨,指标股指创一个月来最高收位,因金属价格反弹提振矿商类股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.85%,报29,481.51点,为12月7日来最高收位.综合指数.JALSH亦涨0.75%,报33,020.16点.[.J]

南非汇市:南非兰特五日来首次走坚,因美国经济释放积极信号令风险人气改善.南非兰特兑美元ZAR=D3突破8.10/12阻力位区域,并报在8.0625,涨幅为1.1%.[ZAR/](完)