《中国报摘》--金融时报1月11日

--中国人民银行召开会议,要求加强对中央有关金融工作的贯彻落实,特别是稳健的货币政策,加强金融服务实体经济,切实防范系统性区域性金融等政策措施情况的监督检查.

--财政部,国家税务总局规范限售股转让有关个人所得税问题,登记公司根据实际转让收入和植入证券公司系统的标的限售股成本原值,以实际收入减去成本原值和合理税费後的余额,适用20%税率,直接计算需扣缴的个人所得税额.(完)