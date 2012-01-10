《中国报摘》--金融时报1月11日

韩国个股：三星电子表示，将加强对捐赠的管控
路透首尔2月24日 - 韩国科技巨擘三星电子周五表示，将加强对于第三方资金支持的控制。此前三星电子副会长李在镕因牵涉进贪腐丑闻被捕，而该丑闻可能导致韩国总统朴槿惠下台。
* 头版头条:
--中国人民银行召开会议,要求加强对中央有关金融工作的贯彻落实,特别是稳健的货币政策,加强金融服务实体经济,切实防范系统性区域性金融等政策措施情况的监督检查.
* 其他:
--证监会提出,监管干部要认真执行廉洁自律八项规定,严格遵守内幕信息管理规定等.
--财政部,国家税务总局规范限售股转让有关个人所得税问题,登记公司根据实际转让收入和植入证券公司系统的标的限售股成本原值,以实际收入减去成本原值和合理税费後的余额,适用20%税率,直接计算需扣缴的个人所得税额.(完)
--整理 沈燕; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透东京2月24日 - 日本股市周五在盘初下跌后勉力趋稳，因日圆在亚洲时段小跌，但海外政治不确定性及美国税收政策令大多数投资者保持观望。
路透上海2月24日 - 中国大型快递企业--顺丰借壳鼎泰新材后，周五该股正式更名为顺丰控股，早盘大涨逾9%，并超越万科成为深市最大市值公司。