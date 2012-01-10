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亚洲 | 2012年 1月 11日 星期三 07:59 BJT

《中国报摘》--金融时报1月11日

* 头版头条:

--中国人民银行召开会议,要求加强对中央有关金融工作的贯彻落实,特别是稳健的货币政策,加强金融服务实体经济,切实防范系统性区域性金融等政策措施情况的监督检查.

* 其他:

--证监会提出,监管干部要认真执行廉洁自律八项规定,严格遵守内幕信息管理规定等.

--财政部,国家税务总局规范限售股转让有关个人所得税问题,登记公司根据实际转让收入和植入证券公司系统的标的限售股成本原值,以实际收入减去成本原值和合理税费後的余额,适用20%税率,直接计算需扣缴的个人所得税额.(完)

--整理 沈燕; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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