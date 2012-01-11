《新兴市场重要经济事件预告》--1月11日-1月18日

(除特别说明,均为GMT时间)
1月11日(三)
北京--美国财政部长盖特纳与中国总理温家宝举行会晤.
日内瓦--世界经济论坛发表2012年全球风险报告.
曼谷--日本经济产业大臣枝野幸男访问泰国.
华沙--波兰央行货币政策会议(最後一日).
内罗毕--肯尼亚央行举行货币政策委员会会议.
华盛顿--匈牙利代表团料与国际货币基金组织(IMF)官员举行会谈.
1月12日(四)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,随後发表利率声明和举行新闻发布会.
雅加达--印尼央行理事会会议.
仰光--日本经济产业大臣枝野幸男访问缅甸(至1月14日).
新德里--印度央行副总裁Subir Gokarn在世界银行和印度国际经济关系研究理事会主办的增长和包容性:理论和运用前景的会议上,发表有关"食品通胀:推动因素和政策影响"的讲话.
利马--秘鲁央行议息会议.
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布货币政策月报(2011年12月).
圣地亚哥--智利央行货币政策会议.
1月13日(五)
内比都--日本经济产业大臣枝野幸男继续对缅甸的访问(至1月14日).
科伦坡--斯里兰卡央行货币政策会议.
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
1月16日(一)
新加坡--新加坡财政部长尚达曼在政策研究院(Institute of Policy Studies)会议上发表讲话.
1月17日(二)
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至1月18日).
比勒陀利亚--南非央行启动为期三天的货币政策委员会会议.
维也纳--中欧暨东欧论坛.首日演讲嘉宾包括:欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼(0740);俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev(0800);哈萨克斯坦央行总裁Grigoriy Aleksandrovich Marchenko(0915);拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics(1455).
1月18日(三)
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(最後一日).
维也纳--中欧暨东欧论坛.第二日演讲嘉宾包括:拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics(0830);匈牙利央行总裁Andras Simor(0830)和捷克央行总裁Miroslav Singer(0930).
第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 王兴亚
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]