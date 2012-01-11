《全球重要经济事件一览表》--1月11日-1月18日

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1月11日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布经济景气状况褐皮书.
柏林--德国总理梅克尔和意大利总理蒙堤将举行欧元区危机磋商.
北京--美国财政部长盖特纳会晤中国总理温家宝.
日内瓦--世界经济论坛发布2012年全球风险报告.
伦敦--英国央行召开货币政策委员会(MPC)会议(至1月12日).
伦敦--英国财政大臣奥斯本(George Osborne)在英国下议院财政委员会银行业独立委员会做证词陈述(1415).
柏林--欧洲央行管理委员会委员暨卢森堡央行总裁莫尔许将参加第四届全球经济论坛.
伊利诺伊州森林湖城(LAKE FOREST, IL)--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在森林湖城与布勒夫湖扶轮社演讲,主题为"述说当前经济"(1340).
亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在乔治亚州非营利中心就经济前景演讲(1400).
纽约州罗切斯特--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在罗切斯特大学西蒙商学院等举办的第33届年度经济研讨会上就经济前景发表讲话(1730).
1月12日(四)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,之後将公布利率决定并召开新闻发布会.
东京--美国财政部长盖特纳访问日本,并会晤日本首相野田佳彦和财务大臣安住淳.
伦敦--英国央行召开货币政策委员会(MPC)会议(最後一日).
巴黎--惠誉公布欧洲主权国家、银行业和其他借贷方的债信评等展望(0645).
1月13日(五)
里奇蒙--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在里奇蒙风险管理协会年度经济展望会议上,发表题为"2012年1月经济展望"的演讲(1745).
印第安纳州卡梅尔--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在印第安纳州银行家协会"2012年经济前景论坛"发表演讲(1800).
加州圣巴巴拉市--美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克将在加州银行家协会银行总裁研讨会上发言(1610).
圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在Edward Jones年度会议上讲话,主题为"美国经济和货币政策"(1815).
1月14日(六)
雅典--来自欧盟和国际货币基金会(IMF)的一组检查人员将到访希腊,并对整改进程展开检验(至1月16日).
1月16日(一)
东京--日本央行总裁白川方明料将在分行经理会议上致开幕词.日本央行还将公布地区经济评估报告.
巴黎--法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)将在科法斯(Coface)国家风险研讨会上演讲(1130).
1月17日(二)
维也纳--中欧暨东欧论坛.第一日发言嘉宾包括:欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼(0740)、俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev(0800)、哈萨克斯坦央行总裁Grigoriy Aleksandrovich Marchenko(0915)、拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics(1455).
渥太华--加拿大央行公布政策利率决议.
1月18日(三)
渥太华--加拿大央行公布货币政策报告.
维也纳--中欧暨东欧论坛.第二日发言嘉宾包括:拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics(0830)、匈牙利央行总裁Andras Simor(0830)、捷克央行总裁Miroslav Singer(0930).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 王兴亚
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