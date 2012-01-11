《中国报摘》--其他报纸重要消息1月11日(I)

**上海证券报**
--中国证监会投资者保护局获批设立,主要工作职责包括拟订证券期货投资者保护政策法规;负责对证券期货监管政策制定和执行中对投资者保护的充分性和有效性进行评估等.
--全国社会保障基金理事会理事长戴相龙日前表示,可分步推进地方养老金投资运营,实现保值增值.
--财政部、国家税务总局联合下发通知规范转让限售股,要求3月起新上市公司需主动申报个人限售股成本原值资料.
--国家电监会年度工作会议透露,2011年全社会用电量达4.7万亿千瓦时,同比增长11.7%.电监会专家预计,随着中国经济增速进一步回落,2012年全社会用电量增速将放缓至8.5%左右.
--中国物流与采购联合会表示,预计去年社会物流总额可达160万亿元人民币,物流业增加值约为3万亿元,同比分别增长12%和14%.不过今年物流业增速将继续放缓,预计增幅将在11%和13%左右.
--中国中期(000996.SZ)继续停牌宣布再启重组,市场人士普遍认为其有望获的注入中国国际期货有限公司资产.
**人民日报**
--在北京召开的生物物种资源保护部际联席会议第六次会议上,国务院副秘书长丁学东指出,中国作为生物多样性大国,生物多样性总体形势仍然不容乐观,生物资源流失和丧失的趋势仍未有效遏制.资源底数不清,监测监管能力不足,法律法规标准体系尚不健全,管理体制机制不顺,投入不足等影响生物多样性保护成效.
--国务院副总理王岐山10日在北京与美国总统奥巴马特别代表、财政部长盖特纳举行工作会谈,希望美方在放宽对华高技术产品出口管制、慎用贸易救济措施、平等对待中国企业赴美投资等方面取得实质进展.
--国家互联网信息办发言人称,五起网站用户信息泄露事件查处情况公布,目前已刑拘4人,"用户信息泄露"并非全部属实.
--2011中国农业产业投资报告发布,农业整体利润水平较低,对自然因素的依赖程度较高、生产要素流转政策不够明晰等问题构成了投资农业的主要风险.建议有关部门通过对投资机构给予适当财税鼓励、构建科技农业创业项目孵化机制、建立政府引导资金等措施,对农业和资本的对接给予政策支持和引导.
--2011年,中国进出口银行全年发放贷款4,787亿元,年末资产总额达到13,651亿元,继续保持较高的资产质量,在同业中名列前茅.
**第一财经日报**
--知名经济学家樊纲预测,2012年中国GDP增长率约为8.5%-8.7%,中国经济正在进行软着陆.他表示,目前全国房地产市场已基本稳定,房价过热的暴涨趋势得到抑制,没有形成全国性大泡沫.但少数城市的房价一定会深度调整,"有些城市的一些楼盘会有30%、40%的降价".
--广州港集团董事长陈洪先日前表示,广州港要力争在今年内实现资本市场上市.按照计划,"十二五"(2011-2015年)广州港将投入港口建设资金达150亿元.
**21世纪经济报 道**
--央行货币政策委员会委员夏斌指出,房价和房地产投资不能"一头向下",应保持政策的持续性和平缓性,在房地产调控上要讲究力度,再有1-2年时间,使得房地产市场慢慢调整到位.
--1月的前三个工作日,工农中建四大行投放了500多亿人民币新增贷款,相较2009-2011年1月份的凶猛投放,稍显温和.业内资深人士估计,同期全国金融机构新增贷款在1,200亿-1,500亿元左右.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 周晓峰/康熙泽; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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