《热点透视》西方制裁伊朗料不会造成油价大幅走升

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison 编译 洪曦

路透伦敦1月10日电---对伊朗施加严厉的新制裁不会造成油价大幅上涨.对伊朗的出口和金融活动施加限制,不会改变全球的供需平衡,只有海湾地区的军事对峙加剧才会如此.

欧盟尚未确定禁运伊朗原油的方案细节,同时短期内美国加强制裁的效果还不会完全展现出来.尽管伊朗将会感受到金融压力,而且生产增长或将受到阻碍,但该国每天250万桶原油出口不太可能会骤降.

谁将继续购买伊朗原油?日本、韩国和土耳其预计将寻求获得美国制裁规定的豁免.这三国的合计购买量占到伊朗原油出口的逾30%.印度的一部分炼厂也透过一家土耳其国有银行敲定了合约,它们也很可能设法避开美国的限制.这些印度炼厂占伊朗原油出口的13%.

接下来是中国,占伊朗原油出口的22%.1月中国从伊朗进口的原油数量降至2011年平均水平的一半,中国贸易商买入价格较高的俄罗斯和越南原油取而代之.不过这更像是一种价格边缘政策,而非真的听从美国的制裁号令.通过压迫伊朗,几个月後中国可能有更大的机会以更低价格获取伊朗原油.

欧洲炼厂可能付出更高代价购买俄罗斯或伊拉克原油,它们都是离伊朗最近的替代品.不过,这不会对油价产生太大影响,因以欧元计算的价格已接近纪录高位.原油价格若出现急涨,也会很快自行回落,因其可能使经济加速滑向衰退.

制裁或许不会给全球原油供给带来太大变化,不过制裁带来的政治和军事紧张关系料会给原油交易商的心理造成巨大影响.美国的磨刀霍霍,包括周一的报告称伊朗已开始提炼浓缩铀,意味着无法排除军事冲突的可能.不过,除非冲突发生,否则伊朗问题将只会导致油价波动,而不会刺激油价大涨.(完)