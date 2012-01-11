版本:
中国
财经报道 | 2012年 1月 11日 星期三 08:48 BJT

〔标题新闻〕美国财长盖特纳本周访华,就对伊朗实施更严厉制裁措施寻求中国支持

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8CA6VC]

更多 财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐