〔投行观点〕若资本项目不开放,人民币国际化程度会非常有限--德意志

路透北京1月11日电---德意志银行大中华区首席经济学家马骏最新报告指出,如果资本项目不开放,人民币国际化程度非常有限,而配套资本项目开放,须实质性扩大人民币汇率的实际波幅,及研究引入托宾税等经济调控手段.

报告认为,两、三年之内,依靠在贸易项目下输出人民币的潜力将基本释放完毕,到那时如果没有资本项目的开放,人民币国际化的势头就会停顿.

如资本账户不可兑换,人民币国际化只能完成不到10%.如果仅仅利用贸易渠道输出人民币,估计人民币离岸市场的存款余额最多可能在几年内增加到3万亿人民币,境外债券余额可能增加到1-2万亿人民币,规模实在太小.

"与欧洲美元市场上4万亿美元和开放的、余额达近30万亿的美元债券市场相比,即使五年後,人民币的国际投资功能恐怕也只有美元的几十分之一."马骏引述数据称.

他并表示,从更宏观的层次看,如果人民币只在贸易项下输出,最终可能导致长期看,人民币国际化的程度的提高会伴随贸易逆差的增加,而大规模逆差将导致人民币贬值,最终使人民币国际化失败.

同时,马骏提出,如果加速开放中国的资本市场,流入的资本都会导致更大的国际收支的盈余、外汇储备的加速增长,因此会导致过多的流动性或对冲压力,对此无需过於担心,因为中国国际收支顺差逐年下降趋势的保持,以及对外直接投资的增长,中国外汇储备过多的压力也会逐步减小.

希望五年之内,中国可以加速扩大外资进入境内资本市场投资的额度.五年之後,中国有条件基本开放境内人民币市场,即取消额度.届时,在人民币汇率基本达到均衡、境内资本市场开放度达到6%(接近其他新兴市场资本项目基本开放时的水平).

报告并建议,明确地将资本账户开放提到议事日程上来,以保证人民币国际化的可持续性.应同步放松对个人和企业换汇限制和对人民币汇出的管制.建议考虑将个人"无理由"换汇和汇出限额提高到每人每年20万美元,企业限额提高到200万美元.

同时,逐步增加境外机构向人民币银行间市场的投资额度,同时提高QFII(合格境外机构投资者)额度,境内资本市场开放的速度应达到每年增加几百亿美元数量级;允许非居民在境内通过发行债券、股票和借款三种方式融入人民币,并同时允许这些资金兑换成外汇.(完)