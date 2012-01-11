《中国债券市场每日交易备忘》--1月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部280亿元人民币一年期国债9:30-10:30招标,利率预测均值2.82%
东明石化集团6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),建设银行及浦发银行主承
红狮控股集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),建设银行主承
中铁十七局集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承
方大炭素(600516.SS)5亿元九个月期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承
广东明阳风电10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),建设银行主承
天津自来水集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),浙商银行主承
开滦股份(600997.SS)7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),民生银行及光大银行主承
江苏华东有色3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),交通银行及南京银行主承
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二、新债上市:
四川龙蟒集团5亿元一年期短融041252001,票面利率8.50%
二滩水电开发公司15亿元一年期短融041251001,票面利率5.90%
普兰店建投公司8亿元七年期固息债1180180,票面利率8.48%
双鸭山城投公司10亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180190,票面利率8.36%
泰豪集团4亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180195,票面利率7.50%
河北新合作资产公司5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180200,票面利率7.60%
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三、缴款:
国投新集(601918.SS)8亿元一年期短融041253001,票面利率5.76%
中金岭南(000060.SZ)5亿元一年期短融
陕西汽车集团5亿元五年期中票1282006,票面利率6.71%
中国轻工集团3亿元一年期短融
重庆文资公司4亿元五年期中票1282006,票面利率5.71%
云铝股份(000807.SZ)3亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1282008,基本利差3.70%
中石油集团100亿元七年期固息债,票面利率4.54%
中石油集团100亿元10年期固息债,票面利率4.69%
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四、还本付息:
兖矿集团14亿元三年期中票1082001付息,票面利率4.18%
国家开发银行150亿元七年期金融债110201付息,票面利率3.95%
重庆城投公司25亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180007付息,票面利率5.78%
新余城投公司14亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180008付息,票面利率6.50%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--首批RQFII产品今日发售.海通证券香港子公司海通国际旗下的海通中国人民币收益基金
和汇添富基金香港分公司旗下的汇添富人民币债券基金均定於11日在香港正式发售.
--中国国务院副总理王岐山周二表示,中方愿与美国方面一道,进一步深化经贸、投资、金
融、基础设施等领域合作,望美方在放宽对华高技术产品出口管制、慎用贸易救济措施、平
等对待中国企业赴美投资等方面取得实质进展.[ID:nCN1330550]
国家统计局1/12公布去年12月工业品价格指数(PPI) (2011年11月2.7%)
1/12公布去年12月居民消费价格指数(CPI) (2011年11月4.2%)
1/17召开国民经济运行情况新闻发布会
其中: 固定资产投资 (2011年1-11月24.5%)
社会消费品零售总额 (2011年11月17.3%)
工业增加值 (2011年11月12.4%)
房地产投资和销售情况月度报告
1/18公布去年12月70个大中城市住宅销售价格月度报告
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--整理 冉莹/边竞; 审校 李宏薇/曾菱