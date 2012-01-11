〔金融产业〕花旗集团执行长呼吁增强银行业风险评估的透明度--FT

路透伦敦1月10日电---花旗集团执行长潘迪特周二在金融时报撰文指出,应当要求银行针对一个标准的投资组合,解释其如何衡量投资风险,好让投资者能够"加以比较".

"我们可以让整个体系更加透明,清除一些模糊地带,让人觉得金融体系并不是从自己身上赚取钱财的一场游戏...以此重新赢得信任."潘迪特在金融时报网络版发表的文章中称.

目前的体系允许银行业者利用自己的模式衡量风险加权资产(RWA),进而用以计算资本充足率.

潘迪特在建议中呼吁银行业者将自身的评估模型应用於一个标准的投资组合,然後公布评估结果,令投资者能够知道哪些银行较为稳健,哪些可能更加激进.

"投资者将会青睐那些风险和资产持有策略看起来比较健全的金融机构,并惩罚表现似乎不佳者."潘迪特说.(完)