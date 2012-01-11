〔金融产业〕花旗集团执行长呼吁增强银行业风险评估的透明度--FT

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦1月10日电---花旗集团执行长潘迪特周二在金融时报撰文指出,应当要求银行针对一个标准的投资组合,解释其如何衡量投资风险,好让投资者能够"加以比较".
"我们可以让整个体系更加透明,清除一些模糊地带,让人觉得金融体系并不是从自己身上赚取钱财的一场游戏...以此重新赢得信任."潘迪特在金融时报网络版发表的文章中称.
目前的体系允许银行业者利用自己的模式衡量风险加权资产(RWA),进而用以计算资本充足率.
潘迪特在建议中呼吁银行业者将自身的评估模型应用於一个标准的投资组合,然後公布评估结果,令投资者能够知道哪些银行较为稳健,哪些可能更加激进.
"投资者将会青睐那些风险和资产持有策略看起来比较健全的金融机构,并惩罚表现似乎不佳者."潘迪特说.(完)
--编译 徐文焰;审校 张若琪
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。