〔中国债市〕人民币利率互换小幅上涨,未来续涨空间逐步收敛

路透上海1月11日电---中国人民币利率互换(IRS)周三小幅上涨.资金面整体未现紧绷,但跨年资金价格的走升,依然对IRS形成牵引.预计节前报价仍将坚挺,但续涨空间将逐步收敛.
"1年内的话,上升空间不大了,因为套利空间不大."上海一银行交易员认为.
北京一银行交易员亦指出,伴随春节临近,资金价格还会继续攀升,IRS报价亦会震荡上行.央行逆回购的推出,令机构对能否下调存款准备金率分歧尽显,一味地做多、做空风险都较大.预计短期内IRS市场将持续胶着,难现大幅度波动.
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三短端续跌,但能够跨春节的21天期资金依旧比较紧张.後市影响流动性的关键,在於央行逆回购操作的时点及规模.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 3.5433/3.6817 2.9793/3.0693 2.8614/2.9557 2.9686/3.0643 2.9080/3.2220
周二 3.5200/3.6640 2.9367/3.0317 2.8083/2.9050 2.9233/3.0233 2.8275/3.2175
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变动 +0.0233/+0.0177 +0.0426/+0.0376 +0.0531/+0.0507 +0.0453/+0.0410 +0.0805/+0.0045
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2011年12月人民币IRS成交的名义本金总额为2,230.58亿元人民币,较11月的1,693.38亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
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