《热点透视》奥巴马为求连任取悦选民,放手经济听天由命

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio; 编译 王兴亚

路透华盛顿1月10日电---去年8月提高举债上限之争结束後,美国总统奥巴马称其将聚焦于创造就业.但近期白宫出台的多项政策似乎更多是取悦选民而非为了创造就业.政治因素,加上一个决心对任何政策说不的反对党,使得有意义的行动颇为艰难.尽管如此,如果选民在11月之前感觉不到更多复苏,让经济听天由命的做法其结果可能事与愿违.

可以理解,国会僵局已经令奥巴马倍感沮丧.2009年期中选举共和党大获全胜後,奥巴马雄心勃勃的政治议程被迫中断.不过,他不是向共和党作出些许妥协以便出台额外刺激举措来有效创造就业,而把注意力放在能取悦选民的计划上,而这些计划对於促使大范围经济增长可能没什麽帮助.

就以上周宣布的"Summer Jobs+"计划为例.通过公私合作的形式,该计划寄望能为青少年创造18万个工作岗位.青少年的就业率骤降不仅因为经济衰退,还因为政府近期上调了最低工资.同时,根据政府预估,成年人失业率仍高於8%.很明显,这是一个更大的问题.

与之类似,奥巴马绕过国会任命新的消费者监管机构负责人以及三名就业委员会成员,同样表明其对选举的关切超过刺激经济.更为重要的是,共和党将可能否决联邦存款保险公司(FDIC)和联邦储备理事会(美联储,FED)等监管机构的其他被提名者.此举还可能令工资税减免及长期失业救济计划延期至2012年末的希望破灭.

当然,这些决定并非一时心血来潮.很明显这是去年秋季颁布的行政命令推动的刺激计划的一部分.计划还包括学生贷款减免以及为无力偿债的房主提供抵押贷款再融资.但这些刺激措施还不足40亿美元,今年将不会给经济带来多少影响.同样,其涉及的问题明显带有平民主义色彩,为部分选民所关心.

整体而言,白宫为经济开出的药方似乎偏重于缓解症状而非实际疗效,至少在大选之前如此.当然,如果失业率像去年12月那样继续下降,而且企业活动升温,这一计划可能行之有效.但如果11月前成长放缓,疲弱的经济将让浮夸之言完全站不住脚.(完)