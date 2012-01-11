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中国汇市 | 2012年 1月 11日 星期三 10:22 BJT

〔中国央行〕今年CPI涨幅或约4%,人民币双向波动是推进改革好时机--官员

路透北京1月11日电---中国央行研究局局长张建华周三表示,中国今年居民消费价格指数(CPI)涨幅可能仍在4%左右.

张建华在一论坛上并称,近期人民币汇率双向波动是很好的时间窗口,一些改革可以推进.(完)

--发稿 沈燕；撰写 康熙泽; 审校 丁淑琴

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