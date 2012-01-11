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债券 | 2012年 1月 11日 星期三 10:22 BJT

〔中国新债〕福建交通运输集团下周二将发行5亿元短融,期限一年

路透上海1月11日电---中国福建省交通运输集团有限责任公司周三公告称,将於下周二(17日)
簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  福建交通      --        5      12  1/17簿记建档   兴业银行      AA        1/18       1/19
  运输集团                                          中信证券 
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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