〔中国货币市场〕回购利率短端续跌,但21天期跨春节资金价格走高

路透上海1月11日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三早盘短端续跌,但能够跨春节的21天期资金依旧比较紧张.後市影响流动性的关键,在於央行逆回购操作的时点及规模.
上海一位券商交易员说,"短期资金还是比较充裕,资金利率也下来很多,唯一涨的就是21天的跨年资金,需要自己去谈,而且利率在6%附近."
中国人民银行周五公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.
北京时间10:55分时,21天债券回购CN21DRP=CFXS加权平均利率报5.8403%,上日尾盘报5.1492%.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.2438 3.7033 -45.95 1,639.48
七天CN7DRP=CFXS 3.9751 4.0835 -10.84 471.83
14天CN14DRP=CFXS 4.5671 4.5250 +4.21 33.08
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.2400 3.7033 -46.33 339.96
七天CHICNY7D=CFXS 3.9922 4.1332 -14.10 9.43
=============================================================================== (完)
--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴
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