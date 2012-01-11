〔新债招标〕中国一年国债利率低於预测均值,投标机构面有所扩大(更新版2)

(新增公告内容)
* 一年国债中标利率2.78%,低於预测均值
* 相较常规,有更多机构参与本期新债招标
* 首场投标倍数1.69倍
路透北京1月11日电---中国财政部周三招标的一年期国债利率低於预测均值,但高於二级市场水平.业内人士表示,央行公开市场春节前暂停发行央票,导致短债供给减少,参与该期新债投标机构面有所扩大,最终结果稍低於预期.
财政部公告显示,财政部上午招标的280亿元人民币一年期固息国债,中标利率为2.78%,低於此前2.82%的市场预测均值;投标量为474.4亿元,据此计算投标倍数为1.69倍.业内人士并透露,此次招标最优(边际)利率为2.86%.
"结果比想象的要低一些,参与机构的面比较广,一些很小的机构也有参与,可能会有一点影响,"北京一国有银行交易员称,"边际(和加权之间的利差)并不窄,有机构搏边际的动力还是挺足的."
华东地区一商行分析师则指出,一年期央票暂停发行後,短债供给趋少,本期新债机构还是有需求存在的;虽然当前资金利率偏高,但考虑到春节後其回落的可能性,还是有一定交易机会的.
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,一年期品种最新收益率报在2.7283%;二级市场上,剩余期限约0.78年的固息国债070017券最新双边报价CN070017=CFXM为2.7499%/2.7499%,高於周二的2.7101%/2.7101%.
该期债为财政部今年第一期记账式附息国债,到期一次还本付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.
该期国债1月12日开始发行并计息,1月16日发行结束,1月18日起上市交易.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴/黄凯