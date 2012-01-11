〔中国汇市〕人民币兑美元早盘窄幅盘整,春节长假渐近客盘需求趋淡

* 人民币兑美元早盘窄幅盘整

* 隔夜美元走势平稳

* 春节长假渐近客盘需求趋淡

* 节前汇价料难掀波澜

路透上海1月11日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘窄幅盘整,因隔夜海外美元走势趋於平稳,今日中间价变动不大,人民币短期亦缺乏明显方向感.

交易员指出,随着春节假期临近,企业的客盘需求趋淡,而且长假前银行也不愿冒太大的风险,倾向於平稳操作,预计节前人民币汇价难掀波澜.

"这不是快过节了嘛,都休息休息,就像国外圣诞节一样,估计节前不会有太大动静了,"北京一银行交易员称.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3155元,上日为6.3171元.北京时间上午11:40,人民币兑美元即期报6.3155元,上日尾盘报6.3150元.

中国央行研究局局长张建华周三表示,近期人民币汇率双向波动是很好的时间窗口,一些改革可以推进.[ID:nCN1330910]

东京汇市欧元兑美元周三下跌,兑澳元则挣扎在纪录低点附近.明日欧洲央行将举行会议,此外西班牙将标售公债,在此之前投资者保持谨慎.[FRX/CN]

离岸市场上,北京时间11:42,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3090/80元,上日尾盘报6.3085元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3180/80,上日尾盘为6.3090元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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