〔亚洲金融〕马来西亚RHB Capital与OSK申请合并旗下业务

路透吉隆坡1月11日电---马来西亚RHB Capital(RHBC.KL)和OSK Holdings(OSKH.KL)周三在各自声明中表示,已向该国央行提出申请将RHB旗下银行部门与OSK的投行部门合并.

自去年10月得到马来西亚央行的首肯後,RHB和OSK就展开了有关合并的讨论.

"关於合并的进一步细节将会在适当的时候公布."OSK对证券交易所表示.

RHB稍早是马来亚银行(Malayan Banking Bhd)(MBBM.KL)和CIMB Group(CIMB.KL)的收购目标,不过谈判已在去年6月因价格问题搁浅.RHB是马来西亚第五大银行,市值约50亿美元.

OSK是一家小型金融机构,业务范围包括投资银行、财富管理和股票经纪业务.(完)