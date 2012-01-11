〔亚洲金融〕马来西亚RHB Capital与OSK申请合并旗下业务

香港社会：前特首曾荫权公职人员行为不当罪成，为历来被定罪最高级官员
路透香港2月18日 - 因涉贪而被刑事起诉的香港前行政长官曾荫权，被控三条控罪，法院周五晚裁决其中一项＂公职人员行为不当罪＂罪成，成为香港历来遭定罪的最高级别政府官员。
路透吉隆坡1月11日电---马来西亚RHB Capital(RHBC.KL)和OSK Holdings(OSKH.KL)周三在各自声明中表示,已向该国央行提出申请将RHB旗下银行部门与OSK的投行部门合并.
自去年10月得到马来西亚央行的首肯後,RHB和OSK就展开了有关合并的讨论.
"关於合并的进一步细节将会在适当的时候公布."OSK对证券交易所表示.
RHB稍早是马来亚银行(Malayan Banking Bhd)(MBBM.KL)和CIMB Group(CIMB.KL)的收购目标,不过谈判已在去年6月因价格问题搁浅.RHB是马来西亚第五大银行,市值约50亿美元.
OSK是一家小型金融机构,业务范围包括投资银行、财富管理和股票经纪业务.(完)
--编译 洪曦;审校 张涛
路透香港2月18日 - 因涉贪而被刑事起诉的香港前行政长官曾荫权，被控三条控罪，法院周五晚裁决其中一项＂公职人员行为不当罪＂罪成，成为香港历来遭定罪的最高级别政府官员。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 12月 +6.3% +7.0% 2/20 +6.65%* 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 12月 +4.11% +3.96% 2/24 -- 季调失业率 12月 3.82% 3.84% 2/24 -- 工
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/20 1600 外销订单 1月 +6.65%* +6.3% 年变动率 2/20 1620 经常帐 第四季 -- 顺差170.9亿美元 2/23 1600 工业生产指数 1月 -- +6.25% 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率