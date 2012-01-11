〔路透基点〕12家银行与台湾中鸿钢铁签署160亿台币银团联贷--RLPC

台湾股市：收盘小升，本地资金力捧柜台指数再创波段高点

路透台北2月18日 - 台湾股市周六小升。分析师表示，今日周六补上班，台股成交量虽 低迷，但比起以往补班日已有进步；至于柜买中心指数更在本地的人气聚集之下，再强升攀 高位。 台湾加权股价指数 收涨0.21%,至9,779.92点；今日成交初值 为616.7 4亿台币，上交易日修正后为951.79亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪说，〞柜买中心的量能并没有萎缩，内资气氛有回温。〞 他也指出，只要指数沿着五日线附近游走，指数均可视为强势整理，多头的气势都还在 。市场人士多认为，本地资金可能在3月底之前对台股的兴趣都偏强，预料首季基本面不差 。 以中小型股为主柜买中心指数 收升1.16%至135.02点，创下此波段新高。收盘 前高是2015年7月7日的135.42点。 分析师指出，预料台股下周一的交易区间料在9,760-9,870点。今日亚洲股市均未开市 。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)