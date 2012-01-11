〔欧元债市〕德债期货持稳,德国即将标售新的五年期公债

路透伦敦1月11日电---德国公债期货周三持稳,因市场准备迎接五年期新债标售;不过在西班牙与意大利本周稍晚标售公债之前,有关欧元区融资的担忧也支撑德债期货.

德国将标售40亿欧元、票息0.75%的五年期新债.近来的德国公债标售表现不一,一方面市场仍存在对低风险资产的买需,另一方面由於收益率(殖利率)处於欧元问世以来的低点,打击部分初级市场投资者的买需.