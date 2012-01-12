《独家新闻》戴尔计划2012年底推出首款面向消费者平板电脑

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
(本文由路透中文网编译提供)
路透拉斯维加斯1月10日电---戴尔DELL.O计划在2012年底推出其首款面向消费者的平板电脑，进入这一竞争激烈的市场。
戴尔已目睹越来越多的消费者被平板电脑和智能手机所吸引，而渐渐远离个人电脑。戴尔首席商务官(CCO)菲利斯(Steve Felice)表示，戴尔从其同业者的仓促决定中吸取了教训，现在能更清楚地意识到，消费者不仅重视平板电脑硬件，也同等看重其生态系统。
戴尔全球个人电脑销量排名不断下滑，该公司曾借助面向企业的"Streak"平板电脑，试水该领域。菲利斯在拉斯维加斯的消费电子展上对路透表示，戴尔现在正计划进军面向消费者平板电脑市场。
菲利斯表示，惠普和RIMRIM.TO两公司高调推出了一系列平板电脑，并直接与苹果公司(AAPL.O)的iPad相抗衡，而戴尔保持低调，是有理由的。
菲利斯在采访中表示，戴尔不急於进入这一领域，除苹果外推出平板电脑的公司所遭遇的普遍失败，证明戴尔的选择很慎重。
至于平板电脑的操作系统，菲利斯表示微软公司(MSFT.O)即将推出的Windows 8或者谷歌(GOOG.O)的安卓系统都是可行的选择。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
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