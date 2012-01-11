〔中国票据市场〕转贴利率止跌企稳,市场传言引发担忧令收票行骤减

路透上海1月11日电---中国票据市场转贴利率周三止跌企稳,市场传言银监会叫停票据类信托产品,担忧情绪令收票行明显减少,加上市场预期资金面将随春节临近日渐吃紧,预计转贴利率不日将掉头上行.

"转贴(年利率)今天大概是7.8%-7.9%左右,稳下来了,可能接下来还会上去,一方面是春节前资金紧张,更重要的原因是(据传)票据类信托产品被银监叫停了,"上海一银行交易员称.

他指出,信贷规模虽然年初较为宽松,但少了信托产品这一渠道其所能吸收的毕竟有限,而且随着信贷投放的增加,势必挤占票据规模.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三短端续跌,但能够跨春节的21天期资金依旧比较紧张.後市影响流动性的关键,在於央行逆回购操作的时点及规模.[CN/CN]

上海另一银行交易员指出,尽管市场传言尚未得到证实,但已经很大程度上影响了市场情绪,"我刚才都在考虑出(票)了,不能留着砸在手上啊!这个事情的影响不亚於去年农信社的事."

本地媒体去年报导称,在信贷规模受到严格控制的情况下,河南地区一些农信社利用会计漏洞,通过票据买卖帮助银行腾挪贷款规模.日前监管层已对此开展检查,该地区农信社的此类票据业务也已停止.[ID:nCN1090270]此举令转贴利率扶摇直上,由5月底的6%左右直窜至近10%的高位.

今年春节假期为1月22日-1月28日.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.3815/7.9864 8.6575/8.3036 9.7364/9.1549

上日 8.3829/7.9713 8.6575/8.2880 9.7364/9.1549

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变动-0.14bp/1.51bp 0 /1.56bp 0 / 0

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价上涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.1957%,较上日6.1805%略走升.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.3862/3.3197 3.3775/3.3112

上日 3.4052/3.3302 3.3847/3.3137

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曾菱; 审校 黄凯

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