哈萨克斯坦恢复向中国输送俄石油

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路透阿拉木图1月11日电---哈萨克斯坦国有石油管线运营商Kaztransoil周三称，经其管道系统的石油恢复输送後，该公司上月向中国输送20万吨俄罗斯原油。

该公司在声明中称，重新输送俄罗斯石油，对其去年向中国的原油输送量增长做出少许贡献。该公司去年向中国的原油输送量同比增长8%。

根据该公司提供的数据，去年经阿塔苏-阿拉山口（Atasu-Alashankou）管道的原油输送量总计为1089万吨，相比2010年的1009万吨有很大增长。阿塔苏-阿拉山口石油运输管道连接哈萨克斯坦和中国西部的新疆。

Kaztransoil称，“俄罗斯石油去年12月重新开始经由Omsk-Pavlodar-阿塔苏-阿拉山口管道运送。”一些市场消息人士告诉路透，俄罗斯石油公司TNK-BPTNBP.MM去年12月向中国出口原油20万吨。

中国是继美国之後的全球第二大原油买家。从2009年10月开始，中国停止购买经阿塔苏-阿拉山口管道运输的俄罗斯原油，转而增大哈萨克斯坦南部Kumkol油田出产的原油购买量。

Kaztransoil称，该公司去年总体原油输送量增长3%至5402万吨，其中经阿特劳-萨马拉（Atyrau-Samara）管道向中国的运送量增长1%，达到1543万吨。（完）